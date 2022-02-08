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«الداخلية» تبحث مع سفراء دول أجنبية الترحيل الطوعي للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 01:16 صباحا
«الداخلية» تبحث مع سفراء دول أجنبية الترحيل الطوعي للمهاجرين
اجتماع عقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مع عدد من ممثلي سفارات الدول الأجنبية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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بحثت وزارة الداخلية، الاثنين، مع سفراء دول أجنبية ملف الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ضم رئيس الجهاز وعدد من ممثلي سفارات الدول الإفريقية وسفارة بنغلاديش وباكستان لدى ليبيا والقنصل المصري، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

- السفير المصري يبحث ترحيل المهاجرين المصريين طواعية
- المنقوش: الهجرة غير الشرعية تستنزف ليبيا أمنيا واقتصاديا

وتناول الاجتماع استعراض أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء التابعة للجهاز، ومناقشة عمليات الترحيل الطوعي لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم، وتسهيل استخراج وثائق السفر لهم من أجل البدء في عمليات الترحيل.

وفي 15 يناير، قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، إن ملف الهجرة غير القانونية «يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديًا»، داعية إلى تعاون دولي «جاد» من المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحمايه حقوق المهاجرين إنسانيًا وصحيًا.

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