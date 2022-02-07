Atwasat

بروتوكول جديد للمصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا.. للملقحين وغير الملقحين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 08:11 مساء
بروتوكول جديد للمصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا.. للملقحين وغير الملقحين
مسنة تتلقى لقاح كورونا في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيد السايح، اليوم الإثنين، إصدار المركز تعريفا محدثا لحالات مرض «كورونا المستجد»، موضحًا أن حالات الاشتباه في الإصابة بالمرض تتمثل في ظهور اثنين أو أكثر من الأعراض.

والأعراض هي: 1- ارتفاع في درجة حرارة الجسم 2- سعال (كحة) 3- فقدان حاسة الشم 4- فقدان حاسة التذوق 5 فشل عام في الجسم 6- صداع 7- وجع في العضلات 8- التهاب في الحلق 9-احتقان في الأنف، 10- سيلان الأنف 11- فقدان الشهية 12- غثيان / التقيؤ 13- إسهال.

كما أوضح المركز أن هناك حالات محتملة الإصابة، وهي:
1- أن تكون حالة اشتباه وتكـون مخالطة لحالـة مؤكدة أو مرتبطًا وبائيًّا بمجموعة من الحالات المركدة.
2- أن يكون الشخص بلا أعراض ولكـن لـه اخـتلاط مباشـر مـع حالـة مؤكدة أو يكون مرتبطًا وبائيًّا بمجموعة من الحالات الموكدة
3- إذا كان الشخص مشتبهًا به سريريًّا عن طريق الطبيب المختص.
4- الوفاة، دون تفسير، لفرد يعاني ضيقًا في التنفس، وكان على اتصال بحالة محتملة أو مؤكد إصابتها، أو الاتصال بفرد مرتبط وبائيًّا بمحموعة من الحالات المؤكدة.

وفي المقابل هناك الحالات المؤكدة بالتحليل المعملي، وهي تخص: أي شخص يتم تشخيصه مختبريًّا بإصابته بعدوى الفيروس بغض النظر عن العلامات السريرية والأعراض.

- بروتوكول صحي جديد من ستة بنود للقادمين إلى ليبيا
- 2832 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و13 حالة وفاة
- الإمارات تمنع مواطنيها «غير الملقحين» من السفر

وعن تفاصيل بروتوكول الاختبار السريع الخاص بالكشف عن فيروس «كورونا»، فقال المركز إنه يتضمن:

أولًا- في حالة نتيجة الاختبار السريع موجبة:
1- مع وجود الأعراض:
أ- بالنسبة للمتلقـي جـرعتين مـن اللقـاح: الحجـر المنزلي للخمسـة أيام الأولى، وفي الخمـسة أيـام التالية يمكن الخروج من الحجر المنزلي مع إلزامية ارتداء الكمامة.

ب- لمتلقي جرعة واحدة أو غير المطعمين: الحجر المنزلي لمدة عشرة أيام.

ج- لا يوجد داعٍ لإعادة الاختبار السريع.
د- إخطـار جميـع المخالطين للحالـة الموجبـة خـلال اليومين الماضــين مـن التشخيص أنـه يـجـب علـيهم مراقبـة ظهـور أي أعــراض لإمكانيـة تلقيـهـم العـدوى، وفـي حـال ظهـور أي أعـراض علـى المخـالطين ينطبـق علـيهـم مـا ورد في الفقرتين (أ، ب ) ولا داعي لعمـل أي اختبار.

2- في حالة عدم وجود أعراض، يتم: الحجر المنزل فورًا، وإعادة الاختبار بعد 24 ساعة.

وإذا كانت نتيجة الاختبار الثاني سالبة، يمكن إنهاء الحجر المنزل في حالة عدم ظهور الأعراض.

أما إذا كانت نتيجة الاختبار الثاني موجية، فهناك عدة احتمالات:
1- بالنسبة لمتلقـي جـرعتين مـن اللقاح، فإن الإجراء هو الحجـر المنزلي للخمسـة أيام الأولى ، وفي الخمسة أيام التالية يمكن الخروج من الحجر المنزلي مع إلزامية ارتداء الكمامة.
2- الحجر المنزلي مدة عشرة أيام وذلك المتلقي جرعة واحدة أو غير المطعمين.
3- إخطـار جميع المخالطين للحالـة خـلال اليـومين السابقين على التشخيص أنـه عليهم مراقيـة ظهور أي أعراض لإمكانية تلقـيـهم العـدوى.

ثانيًا:- في حالة نتيجة الاختبار السريع سالبة:
1- مع وجود الأعراض، يتم الحجر المنزلي فوراً، و إعادة الاختبار بعد 24 ساعة.

وإذا كانت نتيجة الاختبار الثاني سالبة يمكن العودة للنشاطات اليومية مع اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد ولبس الكمامة؛ أو يتم التأكيد بأخذ مسحة وعمل اختبار (RT-PCR).

أما إذا كانت نتيجة الاختبار الثاني موجبة: فإنه بالنسبة لمتلقي جـرعتين مـن اللفاح، يلزم بالحجـر المنزلي للخمسـة أيام الأولى، وفي الخمسة أيـام التالية يمكن الخروج من الحجر المنزلي مع إلزامية ارتداء الكمام.

ولمتلقي جرعة واحدة أو غير المطعمين، يلزم الحجر المنزلي مدة عشرة أيام، وإخطار جميع المخالطين للحالة خلال اليومين السابقين من التشخيص أنـه يجـب علـيهم مراقبة ظهـور أي أعراض.

2- في حالة عدم وجود أعراض يمكن العودة للنشاطات اليومية مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما

رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين «مهم» لكنه لن يحقق «اختراقا»

الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين «مهم» لكنه لن يحقق «اختراقا»
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني

مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني
المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين

المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين
السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)

السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت

إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت
منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية

منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية
القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده

أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الحكم المحلي يتفقد المقر الجديد للجنة المركزية للانتخابات البلدية
وزير الحكم المحلي يتفقد المقر الجديد للجنة المركزية للانتخابات ...
بروتوكول صحي جديد من ستة بنود للقادمين إلى ليبيا
بروتوكول صحي جديد من ستة بنود للقادمين إلى ليبيا
لجنة «5+5» تعقد اجتماعها التاسع بسرت غدا
لجنة «5+5» تعقد اجتماعها التاسع بسرت غدا
تراكم القمامة في بني وليد بعد توقف شركة النظافة عن العمل
تراكم القمامة في بني وليد بعد توقف شركة النظافة عن العمل
26 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
26 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي...
المزيد
1600 حالة مصابة بضمور العضلات في أنحاء ليبيا
1600 حالة مصابة بضمور العضلات في أنحاء ليبيا...
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا...
بروتوكول جديد للمصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا.. للملقحين وغير الملقحين
بروتوكول جديد للمصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا.. للملقحين ......
26 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
26 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت...
تراكم القمامة في بني وليد بعد توقف شركة النظافة عن العمل
تراكم القمامة في بني وليد بعد توقف شركة النظافة عن العمل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط