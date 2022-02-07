بروتوكول جديد للمصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا.. للملقحين وغير الملقحين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيد السايح، اليوم الإثنين، إصدار المركز تعريفا محدثا لحالات مرض «كورونا المستجد»، موضحًا أن حالات الاشتباه في الإصابة بالمرض تتمثل في ظهور اثنين أو أكثر من الأعراض.

والأعراض هي: 1- ارتفاع في درجة حرارة الجسم 2- سعال (كحة) 3- فقدان حاسة الشم 4- فقدان حاسة التذوق 5 فشل عام في الجسم 6- صداع 7- وجع في العضلات 8- التهاب في الحلق 9-احتقان في الأنف، 10- سيلان الأنف 11- فقدان الشهية 12- غثيان / التقيؤ 13- إسهال.

كما أوضح المركز أن هناك حالات محتملة الإصابة، وهي:

1- أن تكون حالة اشتباه وتكـون مخالطة لحالـة مؤكدة أو مرتبطًا وبائيًّا بمجموعة من الحالات المركدة.

2- أن يكون الشخص بلا أعراض ولكـن لـه اخـتلاط مباشـر مـع حالـة مؤكدة أو يكون مرتبطًا وبائيًّا بمجموعة من الحالات الموكدة

3- إذا كان الشخص مشتبهًا به سريريًّا عن طريق الطبيب المختص.

4- الوفاة، دون تفسير، لفرد يعاني ضيقًا في التنفس، وكان على اتصال بحالة محتملة أو مؤكد إصابتها، أو الاتصال بفرد مرتبط وبائيًّا بمحموعة من الحالات المؤكدة.

وفي المقابل هناك الحالات المؤكدة بالتحليل المعملي، وهي تخص: أي شخص يتم تشخيصه مختبريًّا بإصابته بعدوى الفيروس بغض النظر عن العلامات السريرية والأعراض.

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وعن تفاصيل بروتوكول الاختبار السريع الخاص بالكشف عن فيروس «كورونا»، فقال المركز إنه يتضمن:

أولًا- في حالة نتيجة الاختبار السريع موجبة:

1- مع وجود الأعراض:

أ- بالنسبة للمتلقـي جـرعتين مـن اللقـاح: الحجـر المنزلي للخمسـة أيام الأولى، وفي الخمـسة أيـام التالية يمكن الخروج من الحجر المنزلي مع إلزامية ارتداء الكمامة.

ب- لمتلقي جرعة واحدة أو غير المطعمين: الحجر المنزلي لمدة عشرة أيام.

ج- لا يوجد داعٍ لإعادة الاختبار السريع.

د- إخطـار جميـع المخالطين للحالـة الموجبـة خـلال اليومين الماضــين مـن التشخيص أنـه يـجـب علـيهم مراقبـة ظهـور أي أعــراض لإمكانيـة تلقيـهـم العـدوى، وفـي حـال ظهـور أي أعـراض علـى المخـالطين ينطبـق علـيهـم مـا ورد في الفقرتين (أ، ب ) ولا داعي لعمـل أي اختبار.

2- في حالة عدم وجود أعراض، يتم: الحجر المنزل فورًا، وإعادة الاختبار بعد 24 ساعة.

وإذا كانت نتيجة الاختبار الثاني سالبة، يمكن إنهاء الحجر المنزل في حالة عدم ظهور الأعراض.

أما إذا كانت نتيجة الاختبار الثاني موجية، فهناك عدة احتمالات:

1- بالنسبة لمتلقـي جـرعتين مـن اللقاح، فإن الإجراء هو الحجـر المنزلي للخمسـة أيام الأولى ، وفي الخمسة أيام التالية يمكن الخروج من الحجر المنزلي مع إلزامية ارتداء الكمامة.

2- الحجر المنزلي مدة عشرة أيام وذلك المتلقي جرعة واحدة أو غير المطعمين.

3- إخطـار جميع المخالطين للحالـة خـلال اليـومين السابقين على التشخيص أنـه عليهم مراقيـة ظهور أي أعراض لإمكانية تلقـيـهم العـدوى.

ثانيًا:- في حالة نتيجة الاختبار السريع سالبة:

1- مع وجود الأعراض، يتم الحجر المنزلي فوراً، و إعادة الاختبار بعد 24 ساعة.

وإذا كانت نتيجة الاختبار الثاني سالبة يمكن العودة للنشاطات اليومية مع اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد ولبس الكمامة؛ أو يتم التأكيد بأخذ مسحة وعمل اختبار (RT-PCR).

أما إذا كانت نتيجة الاختبار الثاني موجبة: فإنه بالنسبة لمتلقي جـرعتين مـن اللفاح، يلزم بالحجـر المنزلي للخمسـة أيام الأولى، وفي الخمسة أيـام التالية يمكن الخروج من الحجر المنزلي مع إلزامية ارتداء الكمام.

ولمتلقي جرعة واحدة أو غير المطعمين، يلزم الحجر المنزلي مدة عشرة أيام، وإخطار جميع المخالطين للحالة خلال اليومين السابقين من التشخيص أنـه يجـب علـيهم مراقبة ظهـور أي أعراض.

2- في حالة عدم وجود أعراض يمكن العودة للنشاطات اليومية مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.