26 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سجلت مدينة سرت 26 إصابة بفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق مدير فريق الرصد والتقصي ومختبر PCR بسرت الدكتور محمد حمودة.

وقال حمودة، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن المختبر أجرى 51 فحصًا معمليًّا على مدار يوم أمس، جاءت نتيجة 26 شخصًا إيجابية.

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