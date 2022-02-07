وزير الحكم المحلي يتفقد المقر الجديد للجنة المركزية للانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية إلى المقر الجديد للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في طرابلس، وعقد اجتماعًا مع رئيس اللجنة عادل الأشهب وعدد من أعضاء اللجنة.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إن زيارة التومي إلى مقرها تأتي في إطار دعم الحكومة عمل اللجنة في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية لمجالس البلديات المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، وما تتطلبه العملية الانتخابية من استعدادات فنية وقانونية تضمن سلامة إجرائها بحيادية تامة واستقلالية إجرائها وفق معايير النزاهة.

وأوضحت اللجنة أن التومي اطلع خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة على الرؤية المستقبلية للعام 2022 للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، التي تهدف إلى تطوير العمل ورفع كفاءة القائمين على تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المحلية، فضلًا عن فتح آفاق العمل المشترك مع شركاء العملية الانتخابية والجهات ذات الصلة من مؤسسات ومنظمات مجتمعية وجهات حكومية.

واعتبر وزير الحكم المحلي أن عمل اللجنة المركزية وجهودها في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية «واجهة تحمل أبعادًا وطنية لتجسيد العمل الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطات المحلية بالبلديات». فيما اعتبرت اللجنة المركزية زيارة التومي «دعمًا لها، وخطوة نحو الانفتاح على كل المبادرات وتوفير المناخ الملائم للمساهمة في الرفع من مستوى التوعية الانتخابية وتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات المحلية واختيار من يمثلهم في مجالسهم البلدية».

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية خلال اجتماعهم مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، استقلالية عمل اللجنة في تنفيذ الاستحقاقات المحلية والتزامها بضمان نزاهة إجرائها وشفافية مراحلها.

اجتماع وزير الحكم المحلي مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للانتخابات البلدية. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)