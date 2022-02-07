تشاووش أوغلو والمشري يناقشان سبل ضمان وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات على أساس دستوري

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو عبر حسابه على «تويتر» إنه ناقش مع المشري «سبل ضمان وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات على أساس دستوري».

ولم يصدر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي تصريح بخصوص زيارة المشري إلى تركيا، التي لم يعلن عنها مسبقًا.

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وكان آخر لقاء جمع المشري وتشاووش أوغلو في 10 نوفمبر 2021، في أنقرة، واستعرض خلاله الطرفان مستجدات الأزمة الليبية، وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل دعم الليبيين لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة بعد يوم من دعوته مجلس النواب إلى إقرار خارطة طريق للمرحلة المقبلة بالتوافق، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية.