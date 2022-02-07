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كشف غموض جريمة قتل في بنغازي: 3 شباب خطفوا مواطنا وألقوه في بركة مياه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 05:30 مساء
كشف غموض جريمة قتل في بنغازي: 3 شباب خطفوا مواطنا وألقوه في بركة مياه
جثة قتيل عثر عليها رجال مديرية أمن بنغازي في بركة مياه بالمدينة. (المديرية)
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تمكنت مديرية أمن بنغازي من كشف تفاصيل وقوع جريمة قتل في المدينة، حيث وجدت جثة ملقاة ببركة مياه تعود لشخص «أسود البشرة» في مستشفى الجلاء.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الإثنين، أن كشف الجريمة جاء أثناء التحري عن واقعة خطف أحد المواطنين بمنطقة الكيش وبالتحديد عمارات الألوان، إذ قام بعملية الخطف ثلاثة أشخاص على متن مركبة آلية بيضاء اللون معتمة بالكامل.

هروب اثنين من المتهمين
وبعد تحديد وجهة المركبة من قبل أعضاء التحريات بالطريق السريع، جرى ضبط سائقها وهو من مواليد العام 2000، وذلك داخل منطقة بوهديمة. وتمكن مَن كان برفقة السائق من الهرب بالمركبة.

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وانتقل رجال الأمن بالسائق إلى قسم الشرطة، وعقب ورود معلومات لأعضاء التحريات عن وجود جثة ملقاة ببركة مياه تعود لشخص أسمر البشرة متواجدة بمستشفى في الجلاء، وجرى التعرف على الجثة من قبل أعضاء التحريات وهي تعود للمواطن الذي جرى خطفه من قبل هؤلاء المتهمين.

القتل بواسطة أداة لثقب الجدران 
وكشف السائق الذي ضبطه رجال الأمن أماكن تواجد الشخصين الهاربين، ثم جرى ضبط الشخص الثاني وهو من مواليد العام 2001، الذي اعترف بارتكاب جريمة القتل بواسطة أداة تستخدم لثقب الحوائط.

كما اعترف بتعذيب الضحية قبل قتله وسلب ممتلكاته، ثم ألقوه بمنطقة بوهديمة بالقرب من مفترق الشرطة العسكرية ببركة لمياه الأمطار.

وكشف المتهمان أن الشخص الثالث الذي كان برفقتهما هرب إلى مدينة سبها، وعلى الفور جرى إبلاغ مديرية أمن المدينة، وضبطه، وهو من مواليد العام 2002، وفق المديرية.

واعترف الجناة أيضًا بقيامهم بعدة عمليات سطو مسلح داخل بنغازي، ثم اتخذت كافة الاجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السيارة المستخدمة في قتل شخص عثر رجال مديرية أمن بنغازي على جثته في بركة مياه بالمدينة. (المديرية)
السيارة المستخدمة في قتل شخص عثر رجال مديرية أمن بنغازي على جثته في بركة مياه بالمدينة. (المديرية)
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