Atwasat

تحقيق مع موقوفين في إسبانيا يكشف شبكة معقدة مرتبطة بـ«داعش» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 07 فبراير 2022, 04:52 مساء
تحقيق مع موقوفين في إسبانيا يكشف شبكة معقدة مرتبطة بـ«داعش» في ليبيا
الشرطة الإسبانية ألقت القبض على أعضاء الخلية المتورطة بتمويل الإرهاب في ثلاث مدن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب في ليبيا، منوهة إلى أن التحقيق معهم أسفر عن كشف شبكة أعمال معقدة على المستوى الدولي تعمل في تحويل وتوفير الأموال لجماعات مرتبطة بتنظيم «داعش».

واعتقل الأمن الإسباني، يوم الثلاثاء الماضي، هؤلاء المتهمين بمشاركتهم في جريمة تمويل الإرهاب وكان أحد المعتقلين في فالنسيا، واثنان آخران في مدينتي برشلونة وجيرونا. وبحسب ما ورد استخدم المسؤول الرئيسي الذي جرى التحقيق معه شبكة أعمال معقدة ذات بعد دولي لتحويل وتوفير الأموال لجماعات إرهابية في ليبيا مرتبطة بـ«داعش» حسبما نقلت جريدة «يورو ويكلي نيوز» الإسبانية اليوم الإثنين.

- مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة
- وزارة الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من «داعش» في هجوم إرهابي بجبل عصيدة
- مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل عصيدة

وأظهرت التحقيقات التي بدأت منذ عامين أن شبكة الأعمال المعقدة تبين أنها تعمل في عديد البلدان لإخفاء المعاملات الاقتصادية، حيث اكتشف متخصصون في مكافحة الإرهاب وجود شخص في إسبانيا على صلة بقيادة جماعة إرهابية ليبية مرتبطة بـ«داعش». وخلال العملية جرى تفتيش ثلاثة منازل في برشلونة، وسانت أدري، إلى جانب مؤسسة تجارية، ومصادرة سيارتين فاخرتين. واعتقل الثلاثة في إطار تعاون بين ضباط المعلومات الإقليمية، المخابرات الداخلية، في سان سيباستيان، وبيلباو وفلنسيا، مع «يوروبول» على المستوى الأوروبي.

وأحيت عدة هجمات إرهابية ضد نقاط أمن في ليبيا المخاوف بشأن تمدد تنظيم «داعش» مجددًا، ففي نهاية يناير، تعرضت بلدة القطرون الجنوبية لهجوم دبرته مجموعة مسلحة تابعة لـ«داعش»، بحسب وزارة الداخلية. وقتلت هذه الخلية التي «تتحرك في المنطقة الجنوبية الغربية لزعزعة أمن البلاد»؛ ثلاثة جنود من كتائب شهداء أم الأرانب. ونتيجة لذلك، بدأت قوات القيادة العامة عملية أمنية في المنطقة أسفرت عن مقتل عدة عناصر إرهابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما

رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين «مهم» لكنه لن يحقق «اختراقا»

الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين «مهم» لكنه لن يحقق «اختراقا»
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني

مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني
المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين

المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين
السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)

السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت

إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت
منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية

منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية
القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده

أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن ...
عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل
عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل
باشاغا: توحيد الأسعار ورفع الظلم عن الجنوب والشرق من أولوياتي
باشاغا: توحيد الأسعار ورفع الظلم عن الجنوب والشرق من أولوياتي
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
المغرب ينتقد التصور الأوروبي بشأن الانتخابات في ليبيا ويرفض تهميش المؤسسات الحالية
المغرب ينتقد التصور الأوروبي بشأن الانتخابات في ليبيا ويرفض تهميش...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي...
المزيد
«الخارجية» تناقش تذليل الصعوبات أمام السفارات الباحثة عن مقرات لها
«الخارجية» تناقش تذليل الصعوبات أمام السفارات الباحثة عن ......
كشف غموض جريمة قتل في بنغازي: 3 شباب خطفوا مواطنا وألقوه في بركة مياه
كشف غموض جريمة قتل في بنغازي: 3 شباب خطفوا مواطنا وألقوه في ......
تحقيق مع موقوفين في إسبانيا يكشف شبكة معقدة مرتبطة بـ«داعش» في ليبيا
تحقيق مع موقوفين في إسبانيا يكشف شبكة معقدة مرتبطة بـ«داعش» ......
المغرب ينتقد التصور الأوروبي بشأن الانتخابات في ليبيا ويرفض تهميش المؤسسات الحالية
المغرب ينتقد التصور الأوروبي بشأن الانتخابات في ليبيا ويرفض ......
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط