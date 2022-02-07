العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة العثور على طفلة أمام منزل في أحد ضواحي المدينة، صباح الإثنين، وذلك بعد أن تركها مجهولون في الشارع.

وأوضحت المديرية في بيان أن الطفلة تُركت أمام أحد المنازل بضواحي صبراتة مع حقائب ملابسها من قبل سيارة مجهولة غادرت المكان بعد طرق باب المنزل.

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وأشار البيان إلى الاستماع إلى أقوال صاحب المنزل، وإخطار النيابة بالقضية، وذلك قبل إحالة الطفلة إلى العناية الصحية لإجراء الكشف الطبي الوقائي عليها، داعيًا أي مواطن لديه معلومات عن الطفلة أن يتواصل مع المديرية.

الطفلة التي عثر عليها رجال مديرية أمن صبراتة أمام منزل في المدينة، 7 فبراير 2022ز (المديرية)