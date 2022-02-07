باشاغا: توحيد الأسعار ورفع الظلم عن الجنوب والشرق من أولوياتي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المرشح لرئاسة الحكومة، فتحي باشاغا، إنه سيعمل على تحريك الاقتصاد، وتوفير الأسعار بشكل موحد في جميع المناطق، مع ضرورة عدم تعطيل التنمية في الشرق والجنوب.

وأضاف، خلال عرض خطته لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الظلم موجود في كل المناطق بما فيها العاصمة، ولكنه بشكل فادح في الجنوب والشرق، وعلينا توزيع الثورة على البلديات التي يجب أن تتطلع بدور أكبر في المرحلة المقبلة.

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واعتبر باشاغا أن الفساد يهدد المجتمع ومستقبل الدولة، مضيفا: «لا يمكن لسلطة أن تكافح الفساد وهي تمارس الفساد، ولا يمكن محاسبة مواطن على الفساد بينما يمارسه المسؤولون».