عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المجلس سيصوت الخميس المقبل على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص.

وقال في ختام جلسة المجلس في طبرق، الإثنين، إن «الهدف هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت»، وحث «الجميع على تنفيذ مهامه دون إقصاء».

وخلال جلسة اليوم، عرض المرشحان خالد البيباص وفتحي باشاغا برنامجيهما الحكوميين.

وقال المرشح البيباص، إن أولويات تشكيل حكومته هي «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم». وتحدث خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، قائلا «مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء». وأضاف أن أولوياته هي «سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة».

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من جهته، أعلن المرشح فتحي باشاغا أنه «لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة» إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا.

وأضاف، «أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام». وأردف باشاغا أنه «لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد»، مشيرا إلى أن «عمل الحكومة سياسي وليس تنفيذيا».