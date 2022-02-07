بليحق: الاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد قليل (بث مباشر)

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن أعضاء المجلس سيستمعون إلى المترشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد قليل.

وأشار إلى أن جلسة الإثنين شهدت إقرار خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، حسب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

- بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر قناة الوسط (WTV)

- بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر صفحة قناة الوسط بموقع «فيسبوك»

- البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

- مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

وأعلن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، قبول ملفي المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص فقط، لأنهما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح.

وأضاف صالح أن المجلس تسلم سبعة ملفات غير مستوفاة، منها الخاص بالمرشح السابق للرئاسة أحمد معيتيق، الذي وصل خبر عنه يفيد رغبته في الانسحاب من الترشح، لكن لا تأكيد رسمي، حسب كلمته في جلسة الإثنين.