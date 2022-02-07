عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص هما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح.

وأضاف صالح أن المجلس تسلم سبعة ملفات غير مستوفاة، منها الخاص بالمرشح السابق للرئاسة أحمد معيتيق، مردفا أنه وصل خبر يفيد برغبته في الانسحاب من الترشح لكن لا يوجد تأكيد رسمي، حسب كلمته في جلسة الإثنين.

ومن المقرر الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ13 التي توافق عليها أعضاء المجلس سابقا.

بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر قناة الوسط (WTV)

بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر صفحة قناة الوسط بموقع «فيسبوك»

وتقدم سبعة أشخاص للظفر برئاسة الحكومة، منهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يحظى بعلاقات جيدة مع أنقرة وباريس وواشنطن، إلى جانب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر.