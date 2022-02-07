عقيلة: وصلنا خبر أن معيتيق ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المجلس وصله «خبر يفيد بأن أحمد معيتيق ينسحب من الترشح لرئاسة مجلس الوزراء»، مضيفا «لم يصلنا شيء رسمي».

ومن المقرر الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ13 التي توافق عليها أعضاء المجلس سابقا.

وأضاف عقيلة أن معيتيق «لم يتحصل على التزكيات المطلوبة للترشح للمنصب».

بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر قناة الوسط (WTV)

بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر صفحة قناة الوسط بموقع «فيسبوك»

وتقدم ثمانية أشخاص للظفر برئاسة الحكومة، منهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يحظى بعلاقات جيدة مع أنقرة وباريس وواشنطن، إلى جانب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر.