جدل بين أعضاء «النواب» حول المادة الأولى من مشروع «خارطة الطريق»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع خارطة الطريق التي قدمتها اللجنة التابعة له بعد التنسيق مع مجلس الدولة.

وناقش أعضاء المجلس المادة الأولى من المشروع التي تنص على «اعتماد خارطة الطريق بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرا من تعديل الإعلان الدستوري»، حسب كلمة رئيس المجلس عقيلة صالح في الجلسة.

واحتدم الجدل بين النواب؛ إذ طالب أحدهم بأن يكون النص كالتالي «في مدة لا تتجاوز 14 شهرا »، فيما دعا آخر إلى التصويت على المشروع بكامله بدلا من التصويت مادة مادة.

بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر قناة الوسط (WTV)

بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر صفحة قناة الوسط بموقع «فيسبوك»



وأبدى عقيلة تأييده للمقترح الأول الخاص بجعل الصياغة «في مدة لا تتجاوز» بدلا من «خلال» 14 شهرا، فيما انتقد نواب «طول المدة» حتى إجراء الانتخابات، حسب تعبيرهم.