الصحة: 119 مصابا بـ«كورونا» في العناية الفائقة بمراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط



أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في العناية الفائقة بمراكز العزل تبلغ 119 حالة.

وأشار تقرير الحالة الوبائية بمراكز العزل أن إجمالي الحالات الموجودة فيها تبلغ 218 حالة، لافتا إلى أن إجمالي الوفيات 13 حالة. وبلغت حالات الدخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة 50 حالة، فيما بلغت حالات الخروج 21 حالة.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2832 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، و136 حالة حرجة. كما تماثل للشفاء 2216 مصابا، وتُوفي 13 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.