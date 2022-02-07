2832 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و13 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2832 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، و136 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 2216 مصابا، وتُوفي 13 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 28% من إجمالي 10092 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 7260 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع سبع حالات بالمنطقة الغربية، وخمس حالات في المنطقة الشرقية، وحالة في المنطقة الجنوبية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 452 ألفًا و950 حالة، منها 45 ألفًا و196 حالة نشطة، بينما تعافى 401 ألفًا و674 حالة، وسُجلت 6080 حالة وفاة بالمرض في البلاد.