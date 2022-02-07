المنفي يصل طرابلس قادما من أديس أبابا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

عاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح الإثنين، إلى طرابلس قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، في دورتها العادية الخامسة والثلاثين، التي انعقدت يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري.

وشارك المنفي في القمة الأفريقية، التي ناقشت تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن، الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، وسبل الارتقاء بالاتحاد الأفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الأفريقية - الأفريقية، إضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.

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وعلى هامش القمة، التقى المنفي مع قادة الدول الأفريقية ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى.