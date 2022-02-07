«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من بنغازي إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، تراوح سرعة تلك الرياح بين 25 و30 عقدة، مع تجاوز ارتفاع الموج 4.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شرقية جنوبية على ساحل زوارة اليوم، وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر، لاحتمالية ظهور شبورة مائية.