بعثة تعليمية لمسؤولين في الجمارك الليبية إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود الليبية (يوبام) «تسهيل رحلة دراسية لمسؤولي جمارك ليبيين إلى وكالة الجمارك والاحتكار الإيطالية في المستقبل القريب».

جاء ذلك عقب لقاء مع مدير عام الجمارك الليبية، سليمان علي سالم، وممثلي وزارة الخارجية الإيطالية، وفق الحساب الرسمي للبعثة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ناقش اللقاء الدعم المقدم من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في التدريب وبناء القدرات لتبادل المعلومات ومعالجة التزييف والتعامل مع الكلاب البوليسية.

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ما هي (يوبام)؟

يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، بعثة مدنية، مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.

وفي أغسطس الماضي، وقعت رئيسة بعثة «يوبام»، ناتالينا تشيا، مع الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا، اتفاقية بشأن ليبيا، وذلك في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود.