«الأرصاد»: استمرار الأجواء المعتدلة على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء المعتدلة، اليوم الإثنين، على غالب المناطق، خصوصا فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تتراوح على مناطق الشمال بين 17 و23 درجة مئوية، وعلى مناطق الجنوب بين 20 و25 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس متقلبًا وباردًا نسبيا غدا على غالب مناطق الشمال مع رياح نشطة وتكاثر للسحب وفرصة لهطول أمطار متفرقة خاصةً على الساحل الشرقي من المنطقة الممتدة (بنغازي – الجبل الأخضر حتى درنة)، وتكون الأجواء معتدلة ومستقرة نهاية الأسبوع على غالب مناطق ليبيا، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية واحتمال تكون الضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبيا مساء غدٍ على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء غد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة

حالة السماء: تتكاثر السحب يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال تكون ضباب أثناء الليل وصباح غد على غالب مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الأربعاء.