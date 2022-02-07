لجنة مكافحة «كورونا» في الواحات تحذر من انتشار الفيروس بسبب الزحام

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات من ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بالمنطقة مؤخرا نتيجة الزحام وعدم إتباع إجراءات الوقاية.

ودعت اللجنة الأهالي إلى الالتزام، خصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن والضعفاء، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأشارت إلى أن مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام استقبل أمس، حالة إصابة لسيدة، إضافة إلى وجود مصاب آخر يتلقى العلاج بالمركز.

والسبت، سجلت الواحات حالتي وفاة جراء الإصابة بالوباء، تعودان لرجل وسيدة مقيمين في مدينة جالو، توفيا داخل مركز العزل.

ولم تسجل حالات وفاة ناجمة عن الوباء في الواحات منذ شهرين، حيث شهد الوضع الوبائي استقرارًا، حسب اللجنة الاستشارية، التي طالبت بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.