كشف ملابسات اختطاف امرأة من أمام منزلها في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة الداخلية، مساء الأحد، عن ملابسات واقعة اختطاف امرأة من أمام منزلها في طبرق، والقبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في الجريمة.

البداية، كما أوردتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، تفيد بورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق مفادها قيام شخص مجهول الهوية يقود مركبة آلية نــوع «هونداي سوناتا» رصاصية اللون باختطاف امرأة من أمام منزلها بقـوة السلاح، لكنها ألقت بنفسها من المركبة، مما تسبب لها بعـض الكسـور والكدمات وأدخلت المستشفـى على إثرها، وفق البيان.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكنت وحدة التحري و القبـض بقسـم البحــث الجنائـي، من القبــض على شخص يدعى «س.م.م» ليبي الجنسية يقود المركبة المذكورة وبحوزته سلاح ناري نــوع «خرطوش».

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وأفاد البيان أن التحقيقات مع المذكور، توصلت إلى أن صديقه المدعو «م.ب.ع» استعار منه مركبته باتفاق فيما بينهما باختطاف المرأة بعـد أخـذها إلى المكان المجهـول المتفق عليه ويتصل به.

وأضاف أن أعضاء الوحدة باشروا بجمع المعلومـات عــن المتهـم الرئيسـي بالقضية، مما أسفر عن ضبطه وبالاستدلال معه اعتـرف أنه من قام بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع المتهم الثاني صاحب المركبة.