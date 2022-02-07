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المنفي ينهي زيارته إلى إثيوبيا بعد المشاركة في القمة الإفريقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 07 فبراير 2022, 01:57 صباحا
المنفي ينهي زيارته إلى إثيوبيا بعد المشاركة في القمة الإفريقية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى وصوله أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي (أرشيفية: الإنترنت)
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غادر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الأحد، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عائداً إلى طرابلس، بعد مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، في دورته العادية الخامسة والثلاثين، التي انعقدت يومي 5 - 6 فبراير.

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وكان المنفي قد شارك في هذه القمة، مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الإفريقية، والتي ناقشت خلال يومين، تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن، الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، وسبل الارتقاء بالاتحاد الإفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية - الإفريقية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي عددًا من اللقاءات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى، وذلك على هامش مشاركته في القمة.

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