المنفي ينهي زيارته إلى إثيوبيا بعد المشاركة في القمة الإفريقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

غادر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الأحد، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عائداً إلى طرابلس، بعد مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، في دورته العادية الخامسة والثلاثين، التي انعقدت يومي 5 - 6 فبراير.

- الرئيس الكونغولي: عودة البعثة الإفريقية لمقرها في طرابلس خلال أيام

- بوغدانوف للمنفي يبارك جهود «الرئاسي» الهادف إلى المصالحة وتوحيد المؤسسات

- المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا

وكان المنفي قد شارك في هذه القمة، مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الإفريقية، والتي ناقشت خلال يومين، تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن، الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، وسبل الارتقاء بالاتحاد الإفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية - الإفريقية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي عددًا من اللقاءات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى، وذلك على هامش مشاركته في القمة.