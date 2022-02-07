ممثلو الطوارق: مقترحات مجلسي النواب والدولة لا تخدم إنجاز دستور توافقي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

قال ممثلو الطوارق (إيموهاغ) بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اليوم الأحد، إن مقترحات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعديل مسودة مشروع الدستور «لا تخدم إنجاز دستور توافقي».

وأضاف بيان صادر عن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن مكون الطوارق، أن «الشعب الليبي هو وحده صاحب الحق في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من خلال الاستفتاء العام».

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وتابع البيان أن «المقترح بشان تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري يهدف إلى ترسيخ مبدأ المغالبة»، معبرين عن رفضهم «رفضا قاطعًا تجاوز مبدأ التوافق».

وأردف: «نؤكد على أن تضمن أي قاعدة دستورية التوافق مع المكونات لدسترة حقوقهم الثقافية واللغوية وحقوق المشاركة الفعالة في صنع القرار قبل أن تعرض على الشعب للاستفتاء».

والخميس الماضي، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي إن رئيس المجلس خالد المشري اتفق مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لإقرار مشروع تعديل الإعلان الدستوري.

وفي اليوم نفسه، علق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب تبحث تعديل الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى تغيير الحكومة، وقطعت فيه شوطًا كبيرًا بالتوافق مع مجلس الدولة.