Atwasat

«الخارجية» و«الداخلية» يناقشان خطوات رفع القيود عن الأموال الليبية بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 11:33 مساء
«الخارجية» و«الداخلية» يناقشان خطوات رفع القيود عن الأموال الليبية بتونس
جانب من اجتماع ممثلي وزارتي الداخلية والخارجية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
alwasat radio

ناقشت وزارتا الداخلية والخارجية، اليوم الأحد، الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في تونس.

جاء ذلك خلال اجتماع لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد بصفته عضو لجنة متابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد محمد حميمة وبصفته رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة القضية نفسها.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن الاجتماع تناول مناقشة الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، وكذلك مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة بالجمهورية التونسية.

وفي مطلع يونيو الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، تشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن البنكين المركزيين لتونس وليبيا لحل إشكال الأموال المحجوزة منذ عشر سنوات في بلاده.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السنغال بطلا لكأس الأمم الإفريقية على حساب مصر (فيديو)

السنغال بطلا لكأس الأمم الإفريقية على حساب مصر (فيديو)
القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل
سلطات ولاية دارفور تشكل قوة أمنية لحماية القوافل التجارية مع ليبيا

سلطات ولاية دارفور تشكل قوة أمنية لحماية القوافل التجارية مع ليبيا
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده

أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان

المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان
إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا

إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا
الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا

الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا
كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط تنتقد «تجاهل» الحكومة زيادة رواتب العاملين بالقطاع
مؤسسة النفط تنتقد «تجاهل» الحكومة زيادة رواتب العاملين بالقطاع
حكومة الوحدة الوطنية تعين سالم عيسى رئيسا لوكالة الأنباء الليبية
حكومة الوحدة الوطنية تعين سالم عيسى رئيسا لوكالة الأنباء الليبية
تكليف الرائد معتز السعيطي رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالهلال النفطي
تكليف الرائد معتز السعيطي رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالهلال ...
المشري يحذر من «خطوات منفردة» بشأن تغيير السلطة التنفيذية
المشري يحذر من «خطوات منفردة» بشأن تغيير السلطة التنفيذية
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي...
المزيد
ممثلو الطوارق: مقترحات مجلسي النواب والدولة لا تخدم إنجاز دستور توافقي
ممثلو الطوارق: مقترحات مجلسي النواب والدولة لا تخدم إنجاز ......
«الخارجية» و«الداخلية» يناقشان خطوات رفع القيود عن الأموال الليبية بتونس
«الخارجية» و«الداخلية» يناقشان خطوات رفع القيود عن الأموال ......
تعليق الدراسة بصبراتة حتى السبت المقبل
تعليق الدراسة بصبراتة حتى السبت المقبل...
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت...
المشري يحذر من «خطوات منفردة» بشأن تغيير السلطة التنفيذية
المشري يحذر من «خطوات منفردة» بشأن تغيير السلطة التنفيذية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط