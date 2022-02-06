«الخارجية» و«الداخلية» يناقشان خطوات رفع القيود عن الأموال الليبية بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزارتا الداخلية والخارجية، اليوم الأحد، الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في تونس.



جاء ذلك خلال اجتماع لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد بصفته عضو لجنة متابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد محمد حميمة وبصفته رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة القضية نفسها.



وأفاد بيان لوزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن الاجتماع تناول مناقشة الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، وكذلك مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة بالجمهورية التونسية.



وفي مطلع يونيو الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، تشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن البنكين المركزيين لتونس وليبيا لحل إشكال الأموال المحجوزة منذ عشر سنوات في بلاده.