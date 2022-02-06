تكليف الرائد معتز السعيطي رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالهلال النفطي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

كلف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح أحمد هويدي، الرائد معتز أبوبكر حمد السعيطي رئيسًا لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي، وفق لقرره رقم (13) لسنة 2022.

وطالب هويدي في نص المادة الثانية من قراره من كافة الجهات المختصة تنفيذه، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

والرائد معتز السعيطي كان أحد أعضاء مديرية أمن أجدابيا وسبق تكليفه بمنصب رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا - الواحات قبل ضم فرع أجدابيا إلى فرع الهلال النفطي وتكليفه بالمنصب الجديد.

وتمتد الحدود الإدارية لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي الهلال النفطي من منطقة الجليداية شرقًا إلى منطقة هراوة غربًا حتى مناطق الواحات جنوبًا.