مجلس الوزراء يمنح الإذن لـ7 مشروعات خدمية

القاهرة - بوابة الوسط

منح مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، الإذن لسبعة مشروعات خدمية في عدة مناطق، وذلك خلال الاجتماع الأول لهذا العام برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقرر المجلس منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الأشغال العامة الخمس لتنفيذ أربعة مشاريع ببلدية الخمس، وفق منشور عبر صفحة حكومة الوحدة الوطنية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما وافق المجلس على «منح الإذن لجهاز تطوير مدينة طرابلس بإعداد دراسة كاملة لمشروع تنسيق وتحسين واجهات الشوارع (امحمد المقريف، 24 ديسمبر، ميزران، عمرو بن العاص) وتخصيص القيمة المالية لتغطية الدراسة ولجان الحصر».

ووافق أيضًا لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان للتعاقد لدراسة وتصميم وتنفيذ مختنق طريق الجامعة وحل مختنق جزيرة الغيران، كما منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بالتعاقد مع الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية لتنفيذ خط نقل المياه من خزان عمر المختار إلى خزان بنينه وحتى منظومة تغطية المياه بمدينة بنغازي.