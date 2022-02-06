الحكومة تقرر استحداث سفارة لليبيا في أيرلندا

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، على استحداث سفارة لليبيا بدولة أيرلندا، واعتماد قرار يقضي باستمرار الموظفين المدرجين خارج الملاك وصرف رواتبهم إلى حين انتهاء مدة عملهم بالسفارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لهذا العام لمجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي «ناقش عددًا من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطنين».

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وقرر المجلس الموافقة على صيانة الطائرة (A330- 200) الموجودة لدى شركة لوفتهانزا بألمانيا منذ العام 2016.

وانتهى الاجتماع إلى جملة من القرارات الأخرى، من بينها، تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية، بالإضافة إلى صرف المليار الأول للعام 2022 لصالح مشروع منحة تيسير الزواج.

الإعلان عن المصاريف التفصيلية تعزيزًا لمبدأ الشفافية

كما قررت الحكومة إلزام الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة بكافة فروعها بالإعلان عن مصاريفها التفصيلية تعزيزًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، واعتماد مشروع قرار ترفيع مكتب السجل التجاري إلى مصلحة السجل التجاري.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على «ترفيع مستشفى العوينية القروي إلى مستشفى المشاشية العام له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة»، بالإضافة إلى نقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج مرض التوحد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.