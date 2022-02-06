تخصيص 40 مليون يورو لصيانة طائرة الخطوط الأفريقية في هامبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الأحد، تخصيص، 40 مليون يورو لصيانة إحدى طائراتها من طرابلس «إيرباص A5-ONP» المتواجدة بحظيرة الصيانة في مدينة هامبورغ بألمانيا منذ العام 2016.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الطائرة «كانت ستباع في مزاد علني بسبب تراكم الديون لولا تدخل مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية ومجلس إدارة الشركة القابضة للطيران واللذين لم يدخرا جهدًا لمحاولة إنقاذها وإرجاعها».

وأكدت الشركة أنها تواصلت «بشكل مباشر وفوري» مع وزير المواصلات وحكومة الوحدة الوطنية اللذين قاما بدورهما بالإجراءات اللازمة، للحفاظ على مقدرات الخطوط الأفريقية التي هي مقدرات كل الليبيين.