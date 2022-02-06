وزارة التعليم العالي تقرر إضافة مقرر «الثقافة الوطنية» لطلبة الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية إضافة مقرر دراسي جديد تحت مسمى «الثقافة الوطنية» لطلبة الجامعات الليبية، وذلك لدواعي المصلحة العامة، وفق نص القرار الذي نشرته الوزارة اليوم الأحد.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير التعليم العالي رقم (122) لسنة 2022، الصادر في الأول من فبراير الجاري، على أن يكون مقرر مادة «الثقافة الوطنية» متطلبًا لنجاح الطالب في فصل دراسي واحد وبواقع ساعتين في الأسبوع.

ونصت المادة الثالثة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ودعا الجهات المعنية إلى التقيد به وتنفيذه.

ولم يوضح نص القرار إن كان سيجري تدريس المقرر الجديد لطلبة الجامعات بداية من نصف العام الجامعي الجاري 2021 - 2022، أم سيجري العمل به خلال العام الجامعي المقبل.