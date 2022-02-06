مليقطة يعد بتطوير مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

وعد رئيس هيئة السلامة الوطنية، عثمان مليقطة، بالعمل على تطوير مكتب الهيئة في بلدية بني وليد ودعمه بالاحتياجات المطلوبة لتميكن أعضائه من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وأجرى مليقطة، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى قسم هيئة السلامة الوطنية في بلدية بني وليد للوقوف على أبرز المشاكل التي يعانيها الفرع، وعقد اجتماعًا موسعًا مع المجلس البلدي ورئيس وموظفي المكتب.

وناقش مليقطة خلال الاجتماع وضع هيئة السلامة الوطنية ببلدية بني وليد من نقص الآليات وتجهيز وصيانة المقر الخاص بمكتب الهيئة في المدينة. كما تطرق الحضور إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه الأعضاء في أداء مهامهم، وكذلك نقص الإمكانات للقيام بالأعمال المطلوبة.

وأكد رئيس هيئة السلامة الوطنية في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الهيئة «لن تدخر أى جهد في الارتقاء وتطوير القسم ببني وليد»، موضحًا أن الهيئة ستدعم المكتب بالاحتياجات المطلوبة وفق خطط مدروسة أعدتها الهيئة.

اجتماع رئيس هيئة السلامة الوطنية مع مسؤولي مكتب بني وليد. (الإنترنت)

اجتماع رئيس هيئة السلامة الوطنية مع مسؤولي مكتب بني وليد. (الإنترنت)