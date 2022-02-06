الحكومة تأذن بتأسيس متحف الإذاعة والتليفزيون

القاهرة - بوابة الوسط

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، منح الإذن بتأسيس «متحف الإذاعة والتلفزيون» تكون تبعيته لقناة ليبيا الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لهذا العام لمجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة؛ حيث «ناقش عددًا من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطنين».

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وقرر المجلس تسمية الدكتور سالم عيسى محمد رئيسًا لمجلس إدارة الوكالة الليبية للأنباء، وفق منشور عبر صفحة حكومة الوحدة الوطنية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما وافق المجلس على «تخصيص قطعة الأرض المقام عليها مبنيان إداريان المملوكة لقناة ليبيا الوطنية لصالح الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي»، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.