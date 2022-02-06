24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد رئيس فريق الرصد والتقصي ومختبر تحليل «PCR» في سرت، محمد حمودة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة سرت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال حمودة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الـ24 هي من أصل 72 عينة جرى فحصها مختبريًا لمرضى ترددوا على مختبر تحليل «PCR» بسرت.

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وناشد حمودة كافة المواطنين كبارًا وصغارًا في مدينة سرت بضرورة اتباع جميع الإجرءات الاحترازية لتجنُّب الإصابة بالجائحة وأخذ لقاحات الوقاية من فيروس كورونا.

وقررت بلدية سرت، تعطيل الدراسة اعتبارًا من أمس السبت بكافة المؤسسات التعليمية في البلدية لمدة 10 أيام بعد تسجيل عشرات الإصابات في صفوف الطلبة والمعلمين.