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«الأمن الداخلي» يسلم 21 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش إلى مكافحة المخدرات بأجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأحد 06 فبراير 2022, 04:07 مساء
«الأمن الداخلي» يسلم 21 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش إلى مكافحة المخدرات بأجدابيا
كمية مخدر الحشيش التي سلمها الأمن الداخلي لفرع مكافحة المخدرات في أجدابيا. (الإنترنت)
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سلَّم جهاز الأمن الداخلي، صباح اليوم الأحد، حوالي 21 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش إلى فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أجدابيا، بعد أن عثرت عليها إحدى دوريات الأمن الداخلي على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة.

وقال مكتب الإعلام بفرع جهاز مكافحة المخدرات عبر صفحته على «فيسبوك»، إن جهاز الأمن الداخلي سلم كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 21 كيلو غرامًا إلى فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا بعد أن عثر عليها على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة الواقعة 25 كيلو مترًا شرق أجدابيا.

وهذه الكمية هي الثالثة من مخدر الحشيش التي يعثر عليها على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة التي قذفها البحر في عدد من المدن والمناطق الليبية الشرقية المطلة على البحر خلال الأيام الماضية.

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