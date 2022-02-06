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رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بدعم «حركات انفصالية» جاءت من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 06 فبراير 2022, 03:33 مساء
رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بدعم «حركات انفصالية» جاءت من ليبيا
رئيس وزراء مالي، شوغويل كوكالا مايغا. (الإنترنت)
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اتهم رئيس وزراء مالي، شوغويل كوكالا مايغا، فرنسا بدعم جماعات انفصالية في شمال البلاد قدمت من ليبيا، لافتًا إلى رضوخ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لباريس لدى سن عقوبات ضد باماكو.

ودون أن يسمها، أكد مايغا أن من سماها «الجماعات الانفصالية» التي جاءت إلى مالي من ليبيا بعد إطاحة معمر القذافي العام 2011، كانت مدعومة من فرنسا، وتلقت دعمًا مباشرًا من الأخيرة بالسلاح والذخيرة، وفق ما جاء في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية نشرت اليوم الأحد.

وزعم المسؤول المالي أن باريس قطعت وعدًا لـ«الانفصاليين»، بـ«احتلال» شمال مالي وتقسيمه وإقامة دولة مستقلة لهم، وهذا ما يقوله «قادة المجموعات الانفصالية الذين يتلقون دعمًا علنيًّا من السياسيين الفرنسيين»، على حد تعبيره.

وأشار مايغا إلى أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد انقلاب 2013 في مالي، طلبت المساعدة من فرنسا التي بدورها استجابت لذلك، وذكر أن «باريس أطلقت العام 2012 عملية عسكرية لهزيمة الميليشيا الإسلامية المتمردة» في شمال مالي، وذلك استجابة لطلب من قبل الحكومة الانتقالية التي تصفها باريس اليوم بأنها «حكومة غير شرعية».

وأردف: «كان من المفترض أن تساعدنا فرنسا في مكافحة الإرهاب، لكنها وبخلاف ذلك، أوجدت الظروف التي أدت إلى انقسام في مالي وتعزيز مواقع الحركات الانفصالية.. وخلال السنوات التسع الماضية، تفشت مشكلة الإرهاب في البلاد، وبدأت بالتمدد من الشمال نحو 80 بالمئة من أراضي مالي».

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وحول اتفاقية التعاون في مجال الدفاع التي جرى التوقيع عليها أخيرًا بين روسيا ومالي، أكد مايغا أن بلاده مستعدة للعمل مع أي دولة تسعى لدعمها، مشددًا على أن «السيادة الوطنية وكرامة الشعب خط أحمر لا يمكن التفاوض عليهما».

وفيما يتعلق بدور «فاغنر» الروسية في دعم القوات المسلحة في دولة مالي، قال مايغا: «نحن على دراية بالخطوات الواجب اتخاذها لحماية الأمن في بلادنا. أولوية حكومتنا في هذه المرحلة هي حماية أمن الشعب في مالي»، مضيفاً أن هذه السياسة الوطنية التي «انتهجناها جعلتنا عرضة لأنشطة البروباغندا والشيطنة في الإعلام».

وختم حديثه قائلًا إن «السلطات الفرنسية تستخدم الإرهاب السياسي والدبلوماسي، بما في ذلك وسائل الإعلام، لإطاحة الحكومة الشرعية في مالي وجلب شخصيات مقربة من باريس إلى السلطة».

تصريحات مايغا جاءت بعد يوم واحد من سَن الاتحاد الأوروبي، عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي، بينهم رئيس الوزراء الانتقالي لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي، ويشمل الخمسة كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس العام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين.

ومن بين هؤلاء، إضافة إلى رئيس الوزراء، «عضوان بارزان في الأوساط القريبة» من العقيد أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري المالي، الذي أصبح رئيسًا انتقاليًّا في مايو 2021 بعد انقلاب ثانٍ.

وقبل أيام حددت باريس مهلة أسبوعين لتقرر مع شركائها الأوروبيين مصير وجودهم العسكري في هذا البلد في مواجهة جماعات مسلحة تنشط في المنطقة.

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