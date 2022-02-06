تفعيل لائحة العاملين في المهن الطبية .. ننشر جدول المرتبات وشروط شغل الوظائف

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأحد، تفعيل قرار لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة الصادرة في العام 2019.

وأصدر اللائحة المشار إليها رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراح في أغسطس العام 2019، حيث نص قرار إصدارها على أن يكون لكل مرفق صحي ملاك وظيفي يعد وفقًا للتصنيف المهني للمرفق ولمعدات الأداء العالمية، مع مراعاة تعداد السكان المشمولين بخدمات المرفق، ويعتمد الملاك من الجهات المختصة بناء على عرض القطاع المختص.

وألزم القرار بالتعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية بناء على توصية من مدير عام المستشفى أو من لجان شؤون العاملين، في المستشفيات المستقلة ماليًّا وإداريًّا. أما المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة بذاتها، فإن إدارة الخدمات الصحية بالبلدية تبرم العقود بناء على محضر لجنة شؤون العاملين.

وألغى قرار المجلس الرئاسي السابق في العام 2019 قرارًا آخر أصدرته اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق العام 2009م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية وتعديلاته، وقرارًا آخر أصدره المجلس الرئاسي في العام 2018 م في هذا الشأن.