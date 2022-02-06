غلق مخبر بأجدابيا بعد عثور مواطن على «وزغ» في رغيف خبز

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

عثر أحد المواطنين في مدينة أجدابيا على وزغ صغير «برص»، في رغيف الخبز بعد شراء كمية لأسرته من أحد المخابز بالمدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع الرائد علي الصبحي إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن أحد المواطنين تقدم بشكوى ضد أحد المخابز، بعد شرائه كمية من رغيف الخبز لأسرته، إذ وجد فيها «وزغ صغير»، لتتحرك دوريات الفرع رفقة المفتش الصحي إلى المخبز المبلغ عنه في مدينة أجدابيا.

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وبحسب الصبحي، أظهر التفتيش أن المخبز لا تتوافر فيه أدنى الشروط الصحية والنظافة المطلوبة، مشيرًا إلى أنه جرى قفل المخبز على الفور بالشمع الأحمر ومصادرة الطواجين المستخدمة، وإحالة صاحب المخبر إلى وحدة التحقيق للاستدلال معه، وإيداعه السجن لحين عرضه على النيابة العامة.

حملة على مخبز مخالف في أجدابيا, (الحرس البلدي)

حملة على مخبز مخالف في أجدابيا, (الحرس البلدي)

حملة على مخبز مخالف في أجدابيا, (الحرس البلدي)