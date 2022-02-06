انتحار شاب في سرت بعد مروره بأزمة نفسية

القاهرة - بوابة الوسط

أقدم شاب في سرت على الانتحار بشنق نفسه، نتيجة أزمة نفسية يمر بها منذ أيام.

وقالت مصادر مقربة من أسرته إلى «بوابة الوسط»، إن الشاب سالم عبدالله بوعربية الهمالي، وُجد مشنوقًا في منزله، بعد مروره بأزمة نفسية خلال الأيام الماضية.

وبحسب تلك المصادر، نُقل جثمان الشاب إلى مستشفى سرت، لاستكمال الإجراءات الخاصة بدفنه.

- عميد سرت ينتقد حكومة الوحدة الوطنية بعد غرق المدينة بمياه الأمطار

والجمعة، انتقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، تعامل حكومة الوحدة الوطنية، مع السيول التي تعرضت لها المدينة، الخميس، مؤكدًا أن الحكومة لم تهتم مطلقًا بمدينة سرت، حتى ما قبل الفيضان الذي اجتاح المدينة.

وأشار عميد البلدية إلى أن مدينة سرت تعاني مشكلات الصرف الصحي وغرق الشوارع، مضيفًا أن المدينة بها أكثر من ثلاثة آلاف منزل مدمر نتيجة الحروب المتكررة على المدينة.

والخميس، أغرقت مياه الأمطار عددًا كبيرًا من شوارع مدينة سرت، حيث كان حي الجيزة العسكرية الأكثر تضررًا.

وتسببت الأمطار في تعطل المصالح الحكومية والمدارس، إضافة إلى انقطاع الاتصالات عبر الهواتف الأرضية، وانفجار محول محطة كهرباء بأحد الأحياء.