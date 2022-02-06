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الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 12:39 مساء
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، 6 فبراير 2021. (حكومتنا)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، صرف مليار دينار ثالث لصالح مشروع تيسير الزواج.

وأشار، خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأول للحكومة هذا العام، إلى «تفعيل قرار لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبيبة المساعدة». كما أعلن «إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات بإعلان مصاريفها التفصيلية تعزيزًا لمبدأ الشفافية».

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق الأحد، إن مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة عقد اجتماعه الأول. وأوضحت في منشور مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الاجتماع «يناقش عددًا من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطنين».

يأتي ذلك فيما من المقرر أن تعقد غدًا الإثنين جلسة استماع في مجلس النواب إلى المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تليها جلسة بعد غد لاختيار رئيس الحكومة الجديدة».

الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، 6 فبراير 2021. (حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، 6 فبراير 2021. (حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، 6 فبراير 2021. (حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، 6 فبراير 2021. (حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، 6 فبراير 2021. (حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، 6 فبراير 2021. (حكومتنا)
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