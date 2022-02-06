تسجيل 4242 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4 آلاف و242 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، منها 133 حالة حرجة، كما سجلت 2167 حالة شفاء و15 وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، ان مختبراته تسلمت 14 ألفًا و735 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 10 آلاف و493 منها، فيما تأكدت إصابة 4 آلاف و242 عينة بنسبة حالات موجبة 28.7%.

وبحسب البيان توزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بـ10 حالات، والمنطقة الشرقية بـ5 حالات، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة.

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 450 ألفًا و118 حالة، بينها 44 ألفًا و593 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 399 ألفًا و458 حالة، وسجلت 6067 وفاة.