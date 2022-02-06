السوق الرسمية: تراجع الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار في السوق الرسمية، السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وهبط متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.57 دينار مقابل 4.59 دينار، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

وارتفع سعر صرف اليورو بفارق 6 قروش إلى 5.24 د‫ينار مقابل 5.18 دينار، وهبط سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 6.19 د‫ينار مقابل 6.21 دينار بفارق قرشين.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي، ليسجل 1.22 دينار، فيما تراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.24 دينار مقابل 1.25 دينار، فيما صعد الدينار التونسي إلى 1.60 د‫ينار مقابل 1.59 دينار.

وتراجع اليوان الصيني بفارق قرش واحد إلى مستوى 0.71 د‫ينار مقابل 0.72 دينار، وسعر الليرة التركية بفارق قرش واحد إلى 0.33 دينار مقابل 0.34 دينار.