«الأرصاد»: سماء صافية وموج هادئ على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون السماء صافية على طول الساحل الليبي، وتكون الرؤية جيدة.

وقال المركز، في نشرة الصيد المتوقعة اليوم الأحد، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 و1 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

رياح شمالية شرقية، إلى متغيرة الاتجاه تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة آخر الليل والصباح الباكر، لاحتمال حدوث ضباب خفيف على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.