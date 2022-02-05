البعثة الأوروبية عن زيارة بنغازي: مسرورون لرؤية علامات عودة الحياة

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم السبت، عن «سرورها لرؤية علامات حقيقية لعودة الحياة إلى ليبيا بعد الحروب التي شهدتها في الماضي القريب».

وقالت البعثة في بيان، تعقيبًا على زيارة ممثليها إلى مدينة بنغازي، الأسبوع الماضي: «خلال هذه الزيارة، منحنا الأطفال، الذين قدموا حفلة موسيقية رائعة بمركز براح الثقافي بالقرب من أنقاض المدينة القديمة التي تأثرت بالحرب، الأمل في أن كل شيء ممكن»، وأضافت: «لقد أعطوا مثالًا واضحًا على التعاون وكيف يمكنه أن يساعد في تحقيق النجاح».

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واعتبرت أن التناقض بين دمار الحرب وموهبة الأطفال وشغفهم بالحياة يعطي دلالة على ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة، ومضت قائلة: «موهبة هؤلاء الأطفال ومثابرتهم والتزامهم في مواجهة جميع الصعوبات مثال لنا جميعًا»، وتابعت: «فخورون جدًّا بعملهم، ونتمنى لهم مستقبلًا أفضل».

وزار فريق من البعثة الأوروبية بقيادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، مدينتي بنغازي والقبة، الأسبوع الماضي، والتقوا عددًا من السياسيين، كما زاروا عديد المشاريع الممولة من الاتحاد، التي تعمل على إعادة الحياة إلى ليبيا ودعم المجتمعات المحلية في تحسين وصولهم إلى الاحتياجات الأساسية.\

من فعاليات زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى بنغازي، 5 فبراير 2022. (بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)

من فعاليات زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى بنغازي، 5 فبراير 2022. (بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)

من فعاليات زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى بنغازي، 5 فبراير 2022. (بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)