نورلاند: الاستقرار في فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الاستقرار في «فزان»، أمر حاسم للمصالحة الوطنية، بعد سنوات من الصراع.

ولفت نورلاند، خلال لقاء مع وفود من التبو والأهالي في مرزق، إلى أن هناك حاجة إلى مبادرات الوساطة المحلية من أجل دعم السلام الدائم في ليبيا، وفق ما نشرت السفارة الأميركية بليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتحدث نورلاند مع الحاضرين حول مبادرة الحوار التي أُقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء، التي يرى أنها أطلقت عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا.

وتابع أن ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة، هم مثال على كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان من أجل خير جميع أفراد شعب ليبيا.

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وفي أكتوبر الماضي، التقى نورلاند رئيس مؤتمر التبو، عيسى عبد المجيد منصور في تونس، وتباحثا حول إجراء الانتخابات الليبية، التي قال السفير الأميركي إنها التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في الجنوب وفي جميع أنحاء ليبيا.

والسبت الماضي، حذر المبعوث الأميركي، من «تشتيت الانتباه عن العملية الانتخابية» جراء محاولة تشكيل حكومة جديدة، مردفًا أن الأمر قد ينتهي إلى خلق «حكومة موازية».

وقال نورلاند، في تصريحات إلى شبكة «سي إن إن»، إن «نحو ثلاثة ملايين ليبي، الذين لديهم الحق في التصويت، أُصيبوا بخيبة أمل لتأجيل الاستحقاق»، مضيفًا: «ينبغي على القادة الليبيين، الذين ينظر إليهم على أنهم يماطلون في هذه العملية، إدراك أنهم يجب أن يحاسبوا من قبل الشعب على تأخير هذه العملية».

لقاء السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع وفود من التبو والأهالي في مرزق, 5 فبراير 2022. (السفارة الأميركية)

لقاء السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع وفود من التبو والأهالي في مرزق, 5 فبراير 2022. (السفارة الأميركية)