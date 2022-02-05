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«مكافحة الأمراض» يوصي بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 07:04 مساء
«مكافحة الأمراض» يوصي بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (الإنترنت)
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أوصي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها، تواكبًا مع زيادة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض في عدد حالات الوفاة بالفيروس.

ولفت المركز، في تقرير الوضع الوبائي الأسبوعي لجائحة «كورونا»، إلى استمرار انتشار الموجة الرابعة من الفيروس، وامتدادها إلى المناطق المجاورة لطرابلس، ومناطق الجنوب الليبي.

وطالب المركز بإطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم، بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا عن المراكز الثابتة، للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم، مع توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصًا في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

ولفت إلى ضرورة استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية، ودعم ورفع كفاءة فرص الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.

وأوضح البيان أن مؤشر عدد التكاثر ارتفع إلى 1.3 نهاية هذا الأسبوع، كما ارتفعت نسبة الحالات الموجبة إلى 36%.

وأعلن المركز ارتفاع الحالات في المناطق الأكثر كثافة سكانية، ومنها طرابلس بأكثر من 1300 حالة أسبوعيًّا لكل 100 ألف مواطن، والزاوية 400 حالة ومصراتة والجبل الغربي والمرقب أكثر من 100 حالة.

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وبحسب البيان، سجل المركز ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي، في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميًّا، مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي 10 آلاف و470 اختبارًا يوميًّا، بارتفاع 27%، وهو ما رافقه ارتفاع قياسي في أعداد الحالات الموجبة المسجلة.

ولفت البيان إلى أن المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات المسجلة 3762 حالة يوميًّا، وارتفع مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي 36% نهاية الأسبوع,.

وأوضح المركز أن حالات الوفاة بالفيروس الأسبوع الماضي، انخفضت لتسجل متوسط 10 حالات يوميًّا.

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