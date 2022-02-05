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المجلس الرئاسي يبحث مع مكونات الساحل الغربي سبل مواجهة الخروقات الأمنية بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 06:05 مساء
المجلس الرئاسي يبحث مع مكونات الساحل الغربي سبل مواجهة الخروقات الأمنية بالمنطقة
اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مكونات الساحل الغربي, 5 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومكونات من بلديات الساحل الغربي، بعض «الإشكاليات والخروقات الأمنية التي تعانيها المنطقة»، والحلول المناسبة لمعالجتها، وفرض الأمن وتطبيق القانون، وهيبة الدولة.

وضمت المكونات الحاضرة في الاجتماع، عمداء بلديات، ومديريات الأمن بالمنطقة، بحضور آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

الاجتماع الذي عقد صباح اليوم السبت، بمدينة صبراتة، ناقش أيضًا سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وكافة الظواهر السلبية الأخرى، وضبط الخارجين على القانون.

كما استعرض الاجتماع، إمكانية تنسيق وتوحيد الجهود بين المكونات العسكرية والأمنية والبلدية، واقتراح خطط عملية لبسط الأمن وحماية المواطنين، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

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فيما أكد اللافي، خلال الاجتماع، أهمية توحيد جهود الجيش الليبي، ومديريات الأمن في كل أنحاء ليبيا، خاصة التي تمتد من مدخل العاصمة الغربي في جنزور، وحتى معبر رأس اجدير؛ لضبط الأمن وتسهيل حركة المواطنين بين المدن، دون أي عراقيل أمنية.

وأشاد بدور مديريات الأمن ورجال الشرطة في تنفيذ العمليات الأمنية، ومعالجة بعض الخروقات التي تتعرض لها بعض المدن في منطقة الساحل الغربي، رغم قلة الإمكانات، مشددًا على أن تشكيل الغرفة الأمنية والعسكرية المشتركة، سيعزز من فرص تحقيق مطالب المواطنين بفرض الأمن في مناطقهم ومدنهم.

اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مكونات الساحل الغربي, 5 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مكونات الساحل الغربي, 5 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مكونات الساحل الغربي, 5 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مكونات الساحل الغربي, 5 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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