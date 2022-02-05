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ضبط 40 كيلو حشيش على شاطئ البحر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 04:11 مساء
ضبط 40 كيلو حشيش على شاطئ البحر
ضبط 40 كيلو غراما من مخدر الحشيش على ساحل البحر, (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط 40 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش عثر عليها على شاطئ البحر.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن ضبط المواد المخدرة جاء بتعليمات من رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز عمر، بشأن تمشيط الساحل وبتعاون مع مديرية أمن الساحل.

وبحسب البيان، عثر على المواد المخدرة في شاطئ البحر، وسلمها مدير أمن الساحل، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتصرف والاختصاص.

- ضبط 20 صندوق خمور مستوردة على متن شاحنة بطريق الحجارة في سبها

والخميس الماضي، تمكن عناصر جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية من ضبط 20 صندوق خمور مستورة كانت مخفية على متن شاحنة بضائع تحمل أعلافًا أثناء مرورها على طريق الحجارة بمدينة سبها.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن الشاحنة جرى توقيفها من قبل فريق عمل جرى تكليفه بمتابعتها إثر ورود معلومات لفرع المباحث الجنائية بالمنطقة الجنوبية مفادها وجود شاحنة تنقل صناديق من الخمور مخبأة تحت حمولة من أكياس العلف الحيواني.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التفتيش التي قام بها عناصر البحث الجنائي للشاحنة أكدت صحة المعلومات الواردة بشأنها، حيث جرى العثور على «20 صندوقًا يحمل كل صندوق 12 زجاجة خمر» على متنها.

ضبط 40 كيلو غراما من مخدر الحشيش على ساحل البحر, (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
ضبط 40 كيلو غراما من مخدر الحشيش على ساحل البحر, (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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