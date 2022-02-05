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«الصحة»: 155 حالة مصابة بـ«كورونا» داخل مراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 03:15 مساء
«الصحة»: 155 حالة مصابة بـ«كورونا» داخل مراكز العزل
موظفة بوزارة الصحة تسجل أسماء الممرضين. (أرشيفية: الوزارة)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، دخول 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد إلى مراكز العزل المنتشرة في محتلف مناطق البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس داخل مراكز العزل بلغ 155 حالة، وإجمالي الحالات في العناية الفائقة 105 حالات.

كما أن الحالات الموجودة بالأقسام وصلت إلى 50 حالة، وإجمالي الوفيات ثماني حالات، حسب الوزارة، التي أشارت كذلك إلى خروج 23 مصابًا من مراكز العزل خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا
تسجيل 12 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب وحالة وفاة

والجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3917 إصابة جديدة بالوباء، مع تسجيل ثماني وفيات، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء منذ ظهوره في ليبيا خلال مارس 2020، إلى 445 ألفًا و876 حالة تُوفي منها 6052 شخصًا.

الحالة الوبائية في ليبيا تستدعي تشديد الإجراءات الاحترازية
وتلقى مليونان و57 ألفًا و141 شخصًا الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و16 ألفًا و493 شخصًا، والجرعة الثالثة التعزيزية 29 ألفًا و644 شخصًا.

والإثنين الماضي، حظرت الحكومة على المواطنين والأجانب دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى، دون إبراز بطاقة التطعيم ضد «كورونا»، بداية من منتصف فبراير الجاري.

وكان مركز مكافحة الأمراض قد دعا الأسبوع الماضي إطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم لمواجهة الموجة الرابعة من الوباء، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية.

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