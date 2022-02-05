رسميا.. ليبيا عضو في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، انتخاب ليبيا لمنصب النائب الثاني في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي؛ وذلك خلال قمة الاتحاد المنعقدة في أديس أبابا.



وافتُتحت القمة في دورتها الـ35 في العاصمة الإثيوبية اليوم؛ إذ أُعلن تشكيل هيئة مكتب رئاسة الاتحاد للعام 2022 برئاسة جمهورية السنغال عن إقليم الغرب، والنائب الأول إقليم الشرق الذي لا تزال المشاورات جارية بين دوله، ولم يجر الاستقرار بعد على ممثله.



واختيرت ليبيا النائب الثاني عن إقليم الشمال، فيما النائب الثالث جمهورية أنغولا عن إقليم الجنوب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط.