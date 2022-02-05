بوريطة يؤكد لـ«المنفي» حرص المغرب على عودة الاستقرار إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الليبيين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الجمعة، بمقر إقامته بأديس أبابا، رئيس الوفد المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور حول المواضيع المشتركة المطروحة على أجندة القمة، والتباحث حول عضوية دول إقليم الشمال في هيئة رئاسة مكتب الاتحاد الأفريقي 2022، حسب المكتب الإعلامي للمنفي.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على زخم الانتخابات، لتحقيق إرادة الليبيين في هذا الاستحقاق الوطني، كما استعرض اللقاء عددًا من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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وأشاد المنفي بدور المملكة المغربية في إنجاح الحوار السياسي الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والعمل على دعم الاستقرار في ليبيا.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الجمعة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، على مدار يومين.

وتناقش القمة تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، وفق بيان المجلس الرئاسي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال لقاء في أديس أبابا، 5 فبراير 2021. (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال لقاء في أديس أبابا، 5 فبراير 2021. (المجلس الرئاسي)